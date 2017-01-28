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رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إقامة 68 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

صادق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على إقامة 68 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة عوفرا شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية إمعانا منه في انتهاك وتحدي القرارات الدولية وفي مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأشارت وكالة معا الفلسطينية نقلا عن صحيفة هاارتس العبرية إلى أن المصادقة على إقامة تلك الوحدات الاستيطانية جاءت إرضاء للمستوطنين الإسرائيليين في تلك المستوطنة.

وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية أقرت الثلاثاء الماضي مخططا لإقامة 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وتأتي هذه الخطط الصهيونية بعد تصويت مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي على قرار يدعو إلى وقف النشاطات الاستيطانية.

وكالات

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