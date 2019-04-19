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رئيس جمهورية القرم: نعتزم تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سورية

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف اليوم عن نية بلاده تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سورية.


وقال أكسيونوف : “هناك خطط لتوريد القمح والمنتجات النفطية وأدوات الطاقة ومنتجات مصنع كيرتش وإعادة بناء خطوط السكك الحديدية في الجمهورية العربية السورية..المباحثات تسير في كل الاتجاهات”.


وأشار أكسيونوف إلى أنه تم تحديد الشركات سواء من القرم أو من الجزء البري من روسيا التي ترغب بتوريد المنتجات إلى سورية وقال: “نحن الآن بصدد التنظيم بما في ذلك لعملية النقل ولدينا تسليم جزئي للبضائع برا إلى موانئنا ومن ثم سيتم الشحن”.


ولفت إلى أنه يتم إعداد شحنة من القمح ومنتجات الشركات الصناعية في القرم للتوجه الى سورية مشيرا الى تواصل العمل على إنشاء شركة شحن مشتركة وقال “سيتم تصدير الحمضيات والخضار والزيتون وزيت الزيتون من الجمهورية العربية السورية إلى روسيا”.


وكان نائب رئيس وزراء جمهورية القرم غيورغي مرادوف أعلن في كانون الثاني الماضي أنه تم إنشاء شركة شحن تربط القرم بسورية ستبدأ عملها قريبا فيما أعلن أكسيونوف في كانون الاول الماضي أن عملية إنشاء شركة الشحن “القرم سورية” وصلت إلى مرحلتها النهائية وتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليون طن في السنة.

 


 سبوتنيك