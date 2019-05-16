رئيس جمهورية القرم: برامج التبادل التجاري مع سورية دخلت حيز التنفيذ

أكد رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي اكسيونوف متانة العلاقات بين بلاده وسورية مشيرا إلى أن برامج التبادل التجاري بين البلدين دخلت حيز التنفيذ.



وبين اكسيونوف في مقابلة مع صحيفة ازفيستيا الروسية أن “هناك علاقات وثيقة تربط بين جمهورية القرم وسورية وتم توقيع الكثير من المذكرات حول التعاون الاقتصادي وبرامج الأعمال المشتركة”.



ونوه بصمود سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وبجهودها لإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وبلدان الغرب على حد سواء.



وأوضح اكسيونوف أن هناك عدة مشاريع قيد البحث ويقوم الاختصاصيون بدراسة الجدوى الاقتصادية لأسواق سورية والقرم وروسيا لافتا إلى المشاركة الفاعلة للوفد السوري في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي السنوي.



وبين اكسيونوف أن القرم تصدر إلى سورية سلعا واسعة تشمل العديد من المنتجات الغذائية والصناعية متوقعا أن يصل حجم الشحنات إلى سورية عبر موانئ القرم البحرية إلى 150 الف طن نهاية العام الجاري.



وكان وفدا سورية وجمهورية القرم شددا في البيان الختامي لمباحثاتهما على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الذي عقد في نيسان الماضي على ضرورة تأسيس شركة شحن “سورية القرم” للتركيز على نقل البضائع بين موانئ القرم وسورية وذلك في إطار التعاون التجاري والاقتصادي وعلى ضرورة تسريع عملية إبرام اتفاق حول التعاون بين الموانئ البحرية فى القرم والشركة العامة لمرفأ اللاذقية.



الاقتصاد اليوم