رئيس جمعية الصاغة: الذهب وصل إلى أعلى مستوى منذ الـ 2013

أكد رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي أن ارتفاع سعر الذهب في الفترة السابقة، كان سببه ارتفاع سعر الأونصة عالميا، فقد وصل سعرها إلى 1285 دولارا، بعد أن كان1240 دولارا في فترة سابقة،إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف محليا، فقد استقرّ طيلة العام الماضي على سعر ثابت هو 470 ليرة، أما اليوم فوصل إلى 570 ليرة.



وبيّن أنه “منذ عام 2013 لم يصل سعر الذهب إلى هذا المستوى، فقد وصل سعره عام 2013 إلى حوالي الـ 22 ألف ليرة سورية، وعاد بعدها إلى الانخفاض والتذبذب ما بين الـ 15 إلى 16 ألف ليرة”.



وحول تأثّر سعر الذهب بشهر رمضان، أوضح جزماتي أن “أسعار الذهب، لا تتعلق عادة بالمواسم، ومن أكثر الأسباب التي تتحكم بالسعر هي الظروف السياسية”



ورأى أنه “من الصعب العودة بالذهب إلى سعر ما قبل الأزمة، فكأننا نقول في هذه الحال، أن الدولا سيعود إلى 50 ليرة”.



وحول تصدير الذهب السوري أكدّ أن “الذهب السوري المشغول بات ينافس البضائع الإيطالية، ومعظم الأسواق التي نصدّر إليها هي في دبي، لأنها معفية من الضرائب”وأشار إلى أنه “يتم العمل في الفترة الراهنة على محاولة إدخال الذهب الخام، وتصديره بشكل مشغول، خاصة وأن الذهب السوري معروف بمتانته”



ولفت إلى أن “الأتراك يحاولون أن يكتسحوا المناطق الشمالية بالذهب التركي، وهو غير متين ومن الممكن في كثير من الأحيان أن يكون عياره مضروب، مشيراً إلى أن التجار الحلبيين يعملون على مكافحة هذا الأمر”

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