رئيس جمعية الألبان بدمشق: استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان ليس مخالفاً أو ضاراً بالصحة

قال رئيس جمعية الألبان والأجبان في دمشق عبد الرحمن صعيدي: يصل عدد معامل الألبان والأجبان المسجلة لدى وزارة الصناعة في دمشق وريفها إلى 11 معملاً، لا يعمل منها سوى 4 معامل في مناطق صحنايا وجرمانا وخربة الورد والمليحة، والبقية خارج الخدمة بفعل الإرهاب، كما يعمل في صناعة الألبان والأجبان نحو 400 ورشة لإنتاج المادة، وتصل حاجة المعامل والورشات لإنتاج الألبان والأجبان يومياً إلى ألف طن من الحليب، في حين أن الوارد اليومي من الحليب لا يتجاوز نصف الكمية، مشيراً إلى وجود خلاف كبير بين أصحاب المعامل المرخصة وأصحاب الورشات المنتجة لهذه المواد ومنتجي اللبنة بالكريمة التي يتم بيعها في الأسواق بشكل مكشوف من دون معرفة مصدرها وصلاحيتها بعيداً عن الرقابة التموينية والصحية.

وبيّن صعيدي أن اللبن بالكريمة يتكون من بودرة الحليب المجفف مع الزبدة النباتية المستوردة التي تذوب بدرجة حرارة 27 مئوية التي لم يثبت علمياً حتى الآن مضارها بالصحة العامة، وأضاف أن الموسم الشتوي الحالي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مادة الحليب، حيث يصل سعر كل كيلوغرام من حليب الأبقار (واصل) إلى أرض المعمل إلى 230 ليرة، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الحليب 15% خلال فصل الربيع خلال فترة إنتاج الأغنام من الحليب، ويمكن إنتاج 190كغ من الأجبان البيضاء من كل طن حليب، وإنتاج 10كغ، من الجبنة المطبوخة والقشقوان من كل 100كغ حليب، كما يتم إنتاج كغ واحد قريشة من 100كغ من المصل الناتج عن استخلاص الجبنة، وتم خلال هذه الفترة تخفيض أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 7 في المئة لكل كغ عن السعر المحدد لبيع كل كيلوغرام من الحليب الكامل الدسم بسعر 275 ليرة، واللبن الرائب بمبلغ 300 ليرة، وجبنة الشلل البقرية بسعر 2200 ليرة، والجبنة العكاوية بسعر 1250 ليرة، والجبنة البلدية بسعر 1200 ليرة.

وبيّن صعيدي أن اللبن بالكريمة يتكون من بودرة الحليب المجفف مع الزبدة النباتية المستوردة التي تذوب بدرجة حرارة 27 مئوية التي لم يثبت علمياً حتى الآن مضارها بالصحة العامة، وأضاف أن الموسم الشتوي الحالي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مادة الحليب، حيث يصل سعر كل كيلوغرام من حليب الأبقار (واصل) إلى أرض المعمل إلى 230 ليرة، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الحليب 15% خلال فصل الربيع خلال فترة إنتاج الأغنام من الحليب، ويمكن إنتاج 190كغ من الأجبان البيضاء من كل طن حليب، وإنتاج 10كغ، من الجبنة المطبوخة والقشقوان من كل 100كغ حليب، كما يتم إنتاج كغ واحد قريشة من 100كغ من المصل الناتج عن استخلاص الجبنة، وتم خلال هذه الفترة تخفيض أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 7 في المئة لكل كغ عن السعر المحدد لبيع كل كيلوغرام من الحليب الكامل الدسم بسعر 275 ليرة، واللبن الرائب بمبلغ 300 ليرة، وجبنة الشلل البقرية بسعر 2200 ليرة، والجبنة العكاوية بسعر 1250 ليرة، والجبنة البلدية بسعر 1200 ليرة.