رئيس جامعة دمشق يوضح ملابسات قضية "بوست" الطالبة المفصولة

انتشر يوم الأحد 21/7/2019جزء من قرار صادر عن جامعة دمشق بفصل طالبة وإنذار طالبة أخرى، على خلفية "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مما أثار جدلاً واسعاً حول هذا الأمر.



وتحدث رئيس جامعة دمشق، د. ماهر قباقيبي، في اتصال هاتفي ضمن برنامج «نبض العاصمة»، عن الأمر قائلاً: "تم اتخاذ قرار بفص الطالبة سونيا الحصيني لمدة شهر على خلفية قيامها بالادعاء من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بقيام أحد المدرسين بتسريب الأسئلة، فتم استدعاؤها إلى لجنة الانضباط لتوضيح ذلك والوقوف على حقيقة الأمر، إلا أنها لم تحضر الاستدعاء، مشيراً إلى أن الفصل لن يؤثر على نتائج الامتحانات التي أجرتها الطالبة.



أما بخصوص الإنذار الموجه بحق الطالبة ريتا، بين قباقيبي أن هذا الإنذار جاء بسبب "تأييد" الطالبة لما طرحته زميلتها عبر الفيسبوك من خلال "اللايك"، وطُلب من الطالبتين الحضور ولم يستجيبا لطلب الاستدعاء، الذي جاء بصدد التدقيق بما طُرح حول التسريب، الأمر الذي يسيء للجامعة ولمدرس المادة في حال كان غير صحيح.



وأشار قباقيبي إلى أن الصورة المتداولة على المواقع هي جزء من محضر كامل يتحدث بالتفصيل عن ماهية القرار، مؤكداً أن العقوبة اتُخذت بشكل "مسلكي".



ونوه قباقيبي إلى أنه يمكن للطالبة حق التظلم خلال فترة زمنية في حالة وجدت أنها ظُلمت.

شام إف إم