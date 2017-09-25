رئيس بلدية لندن: على بريطانيا عدم استضافة ترامب في زيارة دولة

دعا رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان بلاده إ‘لى الامتناع عن استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة.

وقال خان خلال المؤتمر السنوي لحزبه العمال البريطاني المعارض كما نقلت وكالة رويترز إنه “يعتقد أن استضافة ترامب في زيارة دولة خطأ”.