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رئيس بلدية لندن: على بريطانيا عدم استضافة ترامب في زيارة دولة

دعا رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان بلاده إ‘لى الامتناع عن استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة.رئيس بلدية لندن: على بريطانيا عدم استضافة ترامب في زيارة دولة

وقال خان خلال المؤتمر السنوي لحزبه العمال البريطاني المعارض كما نقلت وكالة رويترز إنه “يعتقد أن استضافة ترامب في زيارة دولة خطأ”.

من جهتها أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أن زيارة ترامب “ما زالت مقررة”.

وكان خان من بين الكثيرين الذين انتقدوا الحظر الذي فرضه ترامب على سفر رعايا ست دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة واصفا إياه بأنه “يخدم مصالح المتطرفين”.

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