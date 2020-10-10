سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة
حرائق في بلوران والبسيط ووادي قنديل.. والأهالي ينزحون
الحرائق تشتعل في قرى بريف حمص.. وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها
اندلاع 55 حريقاً في طرطوس
من التدين إلى الإيمان: الفرق بين الزمن الدائري والزمن الممتد
أربعة مبعوثين روس إلى سوريا: كينشاك مبعوثاً خاصاً للخارجية
إرتفاع تكاليف معيشة الأسرة السورية 85% إلى 660 ألف ل.س حتى أيلول 2020
الرئيس الأسد: الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية هو احتلال ويجب إنهاؤه
الرئيس الأسد يتحدث عن مدى اهتمام سورية بالحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا
صحيفة: لبنان يحتجز باخرة محملة بالبنزين كانت متجهة إلى سورية
ماذا يحدث يجري بين القبائل العربية والأمريكيون شرقي سوريا؟
تطوير الخطاب الخشبي
الاحتلال التركي ينقل جثث 50 مسلح سوري من أذربيجان إلى الأراضي السورية
الرئيس الأسد يرد على تصريحات ترامب حول “اغتياله”
النص الكامل لحوار قناة زفيزدا الروسية مع الرئيس بشار الأسد

رئيس بلدية الحفة : أسمدة المصرف الزراعي ومشفى الحجر أصبحوا بأمان

رئيس بلدية الحفة : أسمدة المصرف الزراعي ومشفى الحجر أصبحوا بأمان

أكد رئيس بلدية الحفة المهندس رائد إبراهيم أنه”تم إرسال إطفائية إلى المصرف الزراعي في الفة الذي يوجد بداخله ١٠٥ طن من نترات الأمونيوم المهددة بالاشتعال، و تم إطفاء النيران التي كانت وصلت إلى جدران المستودع الذي يحتوي على الأسمدة لتبريدها”.

وأوضح إبراهيم انه “تم الإبقاء على الاطفائية أمام المصرف لإطفاء النيران في حال اقترابها مرة أخرى من المصرف”.

وبين إبراهيم انه “في حال وصلت النيران إلى داخل المستودع فإنه ستحدث كارثة كبرى باعتبار أن الاسمدة قابلة للاشتعال”.

وأشار إبراهيم إلى أن “الحرائق المندلعة في حوالي ١٠ قرى في ريف الحفة، والمدينة أجبرت الأهالي على النزوح من منازلهم هرباً من النيران”.

كما أكد إبراهيم أن “مشفى الحفة المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا بأمان والنيران بعيدة عنه”.