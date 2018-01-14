رئيس الوزراء العراقي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية إلى الانضمام إليه

وجاء في بيان مكتب العبادي أن ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية.

وجاء في بيان مكتب العبادي أن ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية.

وأشار العبادي بحسب البيان إلى أن ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة .

وأشار العبادي بحسب البيان إلى أن ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة .

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/ أيار المقبل.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/ أيار المقبل.

و شهدت العراق أخر انتخابات برلمانية في أبريل/ نيسان عام 2014 بعد صراع سياسي تسبب باستقالة مجلس مفوضية الانتخابات آنذاك إلا أنه عدل عن الاستقالة لتفادي إدخال البلاد في فراغ قانوني.