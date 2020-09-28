رئيس الوزراء الأرميني: الصراع في قرة باغ قد يتجاوز المنطقة ويهدد الأمن الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الأحد أن تصعيد الصراع في منطقة قرة باغ قد يتجاوز المنطقة ويهدد الأمن الدولي، وذلك بعد تعرض المنطقة لهجمات جوية وصاروخية أذربيجانية واندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش الأذري والقوات الأرمينية.وقال باشينيان في كلمة تلفزيونية إلى المواطنين نقلتها وكالة «سبوتنيك»: «إن حرباً واسعة النطاق في جنوب القوقاز، والتي نقف على أعتابها يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها وتتجاوز المنطقة، وتكتسب أبعاداً، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين».





وأضاف: إن جيش دفاع قرة باغ يخوض الآن معارك عنيدة ويؤدي مهامه بشرف، مؤكداً أن «الشعب الأرميني مستعد للحرب، لأنه أدرك دائماً أن كره الأرمن والعداوة والكراهية المغروسة في أذربيجان لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج أخرى».





وأشار إلى أن أرمينيا هي الضامن لأمن واستقلال قرة باغ وسيبذل نظام الدولة كل جهد لحماية حدود الوطن، كما أن يريفان ستبذل جهوداً دبلوماسية وعسكرية وسياسية لإجبار العدو على السلام.



وشدد رئيس الوزراء الأرميني على أن «قضيتنا عادلة وهذا التعدي الإجرامي سيتلقى مرة أخرى هجوماً مضاداً بما يستحق».



وتصاعدت إمكانية اندلاع حرب بين أرمينيا وأذربيجان، بعدما اندلعت صباح اليوم مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية في منطقة قرة باغ.وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة الأرمينية في قرار لها حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب أحداث قرة باغ.





«وكالات»