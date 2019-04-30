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رئيس الحكومة:200 مليون دولار شهرياً كلفة مستلزمات الطاقة

“الحصار كان نوعيا” بهذه الكلمات بدأ رئيس الحكومة عماد خميس كلمته في مؤتمر نقابة المهندسين السوريين الذي افتتح اليوم في فندق الشام.

كما لفت خميس خلال الكلمة التي توجّه بها إلى المهندسين السوريين إلى أن “استهداف قطاع الطاقة أدّى إلى توقّف الإمدادات”.

وأشار إلى أن حاجتنا من “مستلزمات الطاقة تبلغ كل شهر بحدود الـ 200 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يشمل الغاز المستخدم لتوليد الطاقة في محطات توليد الكهرباء”.

كما بيّن أنه “إذا أردنا تشغيل المحطات المتوقفة كافة، سيكلفنا الأمر 300 مليون دولار”.
وأضاف “الحصار كان حقيرا على السفن ونواقل المشتقات النفطية القادمة إلينا”.

كما لفت خميس إلى أنه “يتساءل البعض أين الخدمات والاقتصاد ومتطلبات المواطن السوري، ولكن عندما نقارن سوريا التي تعرّضت لـ 8 سنوات من الحرب، نعلم أننا أفضل واقعا من باقي الدول”.


وأكّد أن “الحكومة تتابع باهتمام عبر مؤسساتها، ولكن يجب أن نقول أنه لا يوجد قطاع ضمن الحكومة إلا وبدّل أولوياته”.


يذكر أن المؤتمر يستمر لمدّة يومين، وقد حضره كلا من وزير الموارد المائية حسين عرنوس، ووزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، وكذلك مدير المؤسسة العامة للإسكان معلا خضر.