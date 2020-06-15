رئيس الحكومة يجتمع بالمحافظين.. و يوجه الاهتمام بقضايا المواطن المعيشية

تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، مع المحافظين “أهمية تواجد المحافظ بين المواطنين والاهتمام بقضاياهم المعيشية والعمل على تلبية احتياجاتهم للتخفيف من الأعباء الحياتية وتوفير متطلباتهم اليومية وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين الواقع الاقتصادي للمحافظة والاستثمار الأمثل لمقدراتها الزراعية والصناعية والسياحية”.



وتم خلال الاجتماع في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحضور وزير الإدارة المحلية، حسين مخلوف، التأكيد على دور المحافظين في تنفيذ خطة الدولة “من المنتج إلى المستهلك مباشرة ” لتسويق الخضار والفواكه المنتجة في المحافظات إلى صالات ومنافذ البيع التابعة للجهات العامة في كل محافظة مباشرة عن طريق الآليات الحكومية والتي سيبدأ تنفيذها الأسبوع القادم ويضمن وصول المنتجات الى المواطنين بدون أي حلقات وسيطة وبسعر التكلفة.



وتم الطلب من المحافظين تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين واستنهاض الفعاليات الاقتصادية ” الصناعية والتجارية ” للمبادرة إلى العمل والإنتاج وإطلاق المبادرات التي من شأنها تأمين احتياجات المواطنين بالتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.