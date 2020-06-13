رئيس الحكومة يجتمع بالفريق المعني بضبط الأسواق

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اجتماع متابعة للفريق الوزاري المعني بضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات المحلية.



حيث تم التأكيد على أهمية تأمين انسياب المواد من المنتج إلى المستهلك مباشرة عبر وسائط النقل التابعة للجهات الحكومية، بما يقلل من الحلقات الوسيطة، ومن التكاليف التسويقية وينعكس بشكل مباشر على صعيد تخفيف أسعار المستهلك النهائي بشكل مناسب.



كما تم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الفعاليات التسويقية التشجيعية بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والشركاء في قطاع الأعمال.



كما تم تكليف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ ما يلزم لتسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة لدى منافذ التدخل الإيجابي وفق الطاقة الاستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة.



وتقرر تكليف محافِظِي طرطوس واللاذقية ودرعا موافاة وزارة التجارة الداخلية بشكل يومي بكميات وأنواع المنتجات الزراعية ولا سيما الغذائية القابلة للتسويق إلى المحافظات الأخرى على ان تقوم وزارة التجارة الداخلية بتوزيع الكميات المتوفرة لدى المحافظات المنتجة على الأسواق الرئيسة في محافظات دمشق وحلب وحمص والمحافظات الأخرى حسب الأولوية.

وتم الطلب من وزارات الزراعة و الإدارة المحلية و التجارة الداخلية وضع خارطة توزع الإنتاج الزراعي الغذائي، في المحافظات والتسويق المناسب الى كافة المناطق.



وتم التأكيد على وزارة التجارة الداخلية والمجالس المحلية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فتح المنافذ ومحلات بيع التجزئة وعدم إغلاقها تحت طائلة سحب تراخيص العمل، بالإضافة الى الخيارات التسويقية الأخرى وتكليف وزارة التجارة الداخلية متابعة عقود توريد المواد الأساسية وتحميل الموردين كافة المسؤوليات عن عدم الالتزام بمواد العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



حضرالاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي،و وزير الإدارة المحلية والبيئة،و والنقل و الصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.