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رئيس الحكومة: الغلاء لا يتناسب مع الدخل ولا بد من هذا الأمر

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة لا يمكن أن تقوم بعملها بمعزل عن الصناعيين، وأن سورية مصممة على إعادة الإنتاج بمستويات أفضل مما كان قبل الحرب الإرهابية.


 وخلال لقائه صناعيي حمص وحماة في المدينة الصناعية بحسياء، أعرب المهندس خميس عن ثقته بالصناعيين وأنه لا يمكن لوزير الصناعة أن يدير القطاع الصناعي وحده، مضيفاً: “كحكومة ملزمون بتأمين الدعم اللوجستي لوضع الصناعة على السكة الصحيحة وتحقيق رؤية مشتركة بيننا وبين الفعاليات الاقتصادية في محافظتي حمص وحماة للاعتماد على الذات وتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي”.


ولفت خميس إلى أن الغلاء لا يتناسب مع الدخل وأنه لابد من تحسين دخل المواطن، مبيناً أن الحرب الإرهابية على سورية هي السبب الرئيس للغلاء، ومشيرا إلى وجود حلول بديلة لتأمين المواد الرئيسة وخاصة المشتقات النفطية للمواطنين.


ونوه خميس إلى أنه اليوم يتم العمل على تذليل أي عقبات إجرائية أو مالية، موضحاً أن الحكومة تدرس واقع الرسوم وبعض الضرائب التي تدفع على المواد الأولية لبعض الصناعات من باب دعم الصناعيين في حال التصدير.