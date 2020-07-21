رئيس الحكومة العراقية يصل إلى طهران ويستعد للقاء روحاني وعدد من المسؤولين الإيرانيين

وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.



ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن رئيس الحكومة العراقية وصل على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، مع الإشارة إلى أن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله إلى مطار مهراباد في طهران.



ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أنه “بعد مراسم الاستقبال الرسمي بحضور الرئيس حسن روحاني ستبدأ المفاوضات بين الوفود الرسمية للبلدين على الفور كما سيلتقي الكاظمي بالرئيس الإيراني حسن روحاني على انفراد”.



أيضاً، بعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين الإيراني والعراقي والاجتماع الخاص بين روحاني والكاظمي ستبدأ مفاوضات مشتركة بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ورئيس الحكومة العراقية.



ويضم الوفد العراقي في زيارته لطهران، وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي.



من جهة ثانية، أعلن مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الإيراني حميد قنبري، عن قرب التوصل لاتفاق بخصوص العملة الأجنبية بين إيران والعراق.



وكان قنبري قد رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته لبغداد يوم الأحد الفائت، بهدف إجراء مفاوضات مصرفية مع الجانب العراقي.



وأوضح قنبري أنه من المتوقع أن يتدفق نقداً أجنبياً ملحوظاً على السوق يصل لعدة مليارات، حيث من شأنه تغطية جزء كبير من طلب العملة عبرها، نقلاً عن وكالة “فارس”.



يذكر أن البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي، كانا قد وقعا مذكرة تعاون تتعلق بالروابط المصرفية والمالية عام 2019 الماضي، مع الإشارة إلى أن مفاوضات يوم الأحد، تأتي امتداداً للمذكرة المبرمة.