رئيس الحكومة السورية يعلن عن تسهيلات لعودة اللاجئين

خلال زيارة له لمركز جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية اليوم، أطلع رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس على إجراءات العمل فيه لجهة تسهيل عودة المواطنين السوريين المهجرين في الخارج وتبسيط الإجراءات في ظل التزايد الملحوظ بعدد العائدين.

وأشار خميس إلى أن الحكومة السورية شكلت هيئة لتنسيق عودة المهجرين السوريين في الخارج، وأنها تقوم بتواصل مع عدة دول صديقة بهذا الخصوص.

ونوّه رئيس الحكومة إلى أن الدولة السورية تقدم التسهيلات اللازمة على المعابر الحدودية للمجموعات أو للأفراد، كما أنها تقوم بتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاج.



وأضاف خميس أن الدولة السورية تسعى لتقديم تسهيلات لإعادة المواطنين إلى وطنهم الأم سوريا، والذين غادروها بفعل الإرهاب.



يشار إلى أن مركز جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية يستقبل يومياً قدوم حوالي 10 آلاف مهجر سوري.