الغارديان: الحكومة البريطانية تعتزم إنهاء تمويل برنامج لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
طبول الحرب تقرع في إدلب… الجيش السوري يحشد وتوقعات بهجوم قريب!
وثيقة تثبت تنسيق تركيا مع جبهة النصرة في الشمال السوري
وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة
مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
المجنزرات السورية تقهر جبروت “البازلت” وتحسم المعركة ضد “داعش”
السلاح الكيميائي يصول ويجول في إدلب
الأردن يمنع مئات السوريين من العودة إلى بلداتهم
مصدر عسكري: الجيش السوري أصبح جاهزاً لبدء معركة إدلب
إسقاط 5 طائرات مسيرة باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية
قيادات النصرة في إدلب تترك “العجيان” لمصيرهم بزعم “الحج”
قوات روسية استطلاعية تصل مطار أبو الظهور استعداداً لمعركة إدلب
الرئيس الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت الرستن
دمشق تحدد ساعة الصفر: أسبوعٌ مصيري في ادلب
هل دخل الجيش إلى بريقة وبئر العجم؟

رئيس الحكومة السورية يعلن عن تسهيلات لعودة اللاجئين

خلال زيارة له لمركز جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية اليوم، أطلع رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس على إجراءات العمل فيه لجهة تسهيل عودة المواطنين السوريين المهجرين في الخارج وتبسيط الإجراءات في ظل التزايد الملحوظ بعدد العائدين. 

وأشار خميس إلى أن الحكومة السورية شكلت هيئة لتنسيق عودة المهجرين السوريين في الخارج، وأنها تقوم بتواصل مع عدة دول صديقة بهذا الخصوص.

ونوّه رئيس الحكومة إلى أن الدولة السورية تقدم التسهيلات اللازمة على المعابر الحدودية للمجموعات أو للأفراد، كما أنها تقوم بتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاج.


وأضاف خميس أن الدولة السورية تسعى لتقديم تسهيلات لإعادة المواطنين إلى وطنهم الأم سوريا، والذين غادروها بفعل الإرهاب.


يشار إلى أن مركز جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية يستقبل يومياً قدوم حوالي 10 آلاف مهجر سوري.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.