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رئيس الأركان التركي السابق ايلكار باشبوغ يدعو إلى إعادة العلاقات مع الدولة السورية

أكد ايلكار باشبوغ رئيس الأركان التركي السابق، أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها أمر ضروري بالنسبة لأمن واستقرار تركيا.

ودعا ايلكار باشبوغ في حديث لصحيفة سوزجو التركية إلى تطبيع العلاقات الشاملة مع الدولة السورية وحكومتها الشرعية، معتبراً أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة الأزمة في سورية وانعكاساتها على تركيا.

وشدد باشبوغ على ضرورة أن تنأى تركيا بنفسها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ولا سيما دول الجوار.

يذكر أن النظام التركي بزعامة رئيسه رجب طيب أردوغان قام على مدى السنوات الماضية بتسهيل عبور عشرات آلاف من المسلحين إلى الأراضي السورية، محولاً الأراضي التركية إلى قواعد لانطلاق المجموعات المسلحة المدعومة تركياً في عدوانه الأخير على شمال شرق سورية.

كما تعاون مع تنظيم “داعش” لتهريب النفط السوري إلى الأراضي التركية، وبذلك بحسب ما أثبتته الكثير من التقارير الدولية.