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رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية: ورش الصناعات المعدنية قريباً إلى المنطقة الصناعية

كشف رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد برو أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم نقل كافة الفعاليات والورش ضمن مهنة الصناعات المعدنية والمتضمنة حرف “الألمنيوم – الخراطة- الحدادة – لف المحركات الكهربائية ” والبالغ عددها 700 ورشة منتشرة ضمن الأحياء السكنية في مدينة اللاذقية إلى المقاسم المخصص لها في المنطقة الصناعية.


وقال برو : “جاء قرار نقل الورش بإيعاز من السيد محافظ اللاذقية خلال اجتماعه بالمدراء المعنيين بالمحافظة وممثلي اتحاد الحرفيين ومجلس مدينة اللاذقية لاستكمال مشروع التغذية الكهربائية لمقاسم الصناعات المعدنية والخشبية والغذائية، وإعداد العقود اللازمة للبدء بتنفيذها مباشرة بما يسهل نقل كل الفعاليات والورش المنتشرة ضمن الأحياء السكنية في مدينة اللاذقية”.


وفيما يتعلق بورش النجارة الموجودة في المدينة، بين برو أنه سيتم نقل 330 من الورش المخصصة سابقاً بمقاسم إلى المنطقة الصناعية وذلك عند الانتهاء من تركيب المحولات الكهربائية في المنطقة الصناعية.


أما بالنسبة للحرفيين غير المخصصين بمهنة النجارة، أكد برو أنه سيتم تخصيص المقاسم على الحرفيين البالغ عددهم 800 حرفياً وذلك عن طريق مجلس مدينة اللاذقية والذي سيعمل على إعداد دراسة كاملة للعقارات الموجودة في المنطقة الصناعية، والكائنة عند سكة القطار خلف الشركة العامة للبناء والتعمير.

 


باسل يوسف 