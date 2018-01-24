رئيس ألمانيا دعا للتحلي بالتسامح بالتعامل مع الأقليات:التعصب يهدد الحرية

وركّز شتاينماير، خلال احتفالية منح جنسيات في مبنى بلدية ​هامبورغ​ شمالي ​ألمانيا​، على أنّه "لا يتعيّن على أحد إخفاء عقيدته أو إنكارها أو تغييرها"، مؤكّداً أنّ "الممارسة المنفتحة والمتسامحة والسلمية للديانات تعمل على إثرائنا أيضاً"، مركّزاً على أنّ "أي تعصّب ديني وأي شكل من أشكال التشدّد يتسبّب في تهديد الحرية الّتي يضمنها القانون الأساسي"، منوّهاً إلى أنّ "من المهمّ في مجتمع الهجرة الخاص بنا أن نكرّس أنفسنا لبعضنا البعض وننصت لبعضنا البعض. من خلال ذلك فقط يمكن أن ينجح تعايش الكثيرين سويّاً".