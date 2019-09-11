رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يصل إلى بكين

وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري فجر اليوم الأربعاء الى العاصمة الصينية بكين على راس رفد عسكري رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس اركان الجيش الصيني.



و كان في استقبال اللواء باقري في مطار بكين عدد من كبار المسؤولين العسكريين الصينيين والسفير الإيراني محمد كشاورز والدبلوماسيين الايرانيين المعتمدين في الصين.



وتهدف زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إلى إجراء محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين الصينيين ودراسة تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الدفاعية وتطوير التعاون الثنائي.



وتتضمن زيارة اللواء باقري عقد اجتماع اللجنة الدفاعية المشتركة بين إيران والصين وتفقد المراكز الصناعية والعلمية والقاء كلمة في حشد من النخب العلمية والعسكرية في الجامعة العليا للدفاع الوطني الصيني.