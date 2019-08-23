رئة العالم تحترق.

النيران المتواصلة منذ 16 يوماً تلتهم غابات الأمازون البرازيلية التي سجلت رقماً قياسياً بالإشتعال!



حرائق في غابات الامازون مستمرة منذ 16 يوم للآن وهي رئة التنفس الأرض ومن شدة الحرائق تكونت سحب سوداء حولت نهار المدن البرازيلية إلى ليل.



طبقة الدخان امتدت على مساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع فوق أمريكا اللاتينية، الشيء الذي سيسرّع من إستيقاظ ذلك الوحش النائم "الإحتباس الحراري" و يسرّع من كوارثه ، و نحن على وشك فقدان رئة الكوكب و التنوع البيولوجي، تعد الأمازون هي أكبر غابة مطيرة في العالم و مخزن الكربون الحيوي الذي يبطئ وتيرة الاحتباس الحراري.



ما ترونه في الصور هو مدينة ساو باولو البرازيلية في وضح النهارغابات الأمازون تحترق بسرعة رهيبة والأمور خارجة عن السيطرة تمامًا، كثافة الدخان وصلت لمدينة ساو باولو وحجبت عنها نور الشمس محولةً نهارها ليلًا.