رئاسة الجمهورية العربية السورية تحذر من صفحة وهمية تستغل أهالي المفقودين لغايات مشبوهة

حذرت رئاسة الجمهورية السورية المواطنين، من صفحة وهمية تستغل بيانات أهالي المفقودين لاستخدامها لغايات مشبوهة.



ونشرت رئاسة الجمهورية عبر حساباتها الرسمية تحذير جاء فيه: “الصفحة المزورة التي تحمل اسم ((رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين)) على فيسبوك، والتي حذرنا منها أكثر من مرة، تواصلت خلال الأيام الماضية مع المئات من أهالي المفقودين، وقام القائمون عليها بسحب معلومات وصور وبيانات شخصية من كل من يتصل بهم، من خلال رسائل الصفحة، أو عبر تزويدهم في بعض الحالات بأرقام للتواصل، تبدو عادية ولكنها في الحقيقة عبارة عن أرقام وهمية أو تابعة لجهات إرهابية”.



وجدد المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية التحذير من هذه الصفحة، مؤكداً أن لا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة أو بأي مكتب من المكاتب الرئاسية، وأن هدفها هو جمع معلومات وتفاصيل وأسماء وبيانات من الأهالي لاستخدامها لاحقا لغايات مشبوهة.



وأكد المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك هي هذه الصفحة فقط التي يصل عدد الإعجابات بها إلى أكثر من 1.8 مليون لايك حتى الآن.. ورابطها: (https://www.facebook.com/SyrianPresidency)