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رئاسة الجمهورية: الرئيس الأسد بصحة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي

نفت رئاسة الجمهورية كل الإشاعات والأخبار التي تتحدث عن صحة السيد الرئيس بشار الأسد جملة وتفصيلا وأكدت عدم صحتها على الإطلاق وأن الرئيس الأسد بصحة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماما.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الشعب السوري بات محصنا ضد مثل تلك الأكاذيب وما أكثرها منذ بداية الحرب على سورية وحتى الآن مشيرة إلى أن هذه الأكاذيب لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن مصدر هذه الإشاعات هو جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجه مشيرة إلى أن هذه الأكاذيب تتزامن مع تغير المعطيات الميدانية والسياسية وبعكس ما أرادوه لسورية طيلة السنوات الماضية.

سانا

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