رأس السنة الهجرية يفاجئ المسؤولين في وزارة التربية!

اضطرت وزارة التربية لتأجيل موعد بدء العام الدراسي يوم واحد، بعد أن اكتشف القائمون على وضع الخطة الدراسية أن الموعد الذي حددوه سابقاً لبدء العام الدراسي في الأول من شهر أيلول يصادف يوم عطلة بمناسبة راس السنة الهجرية.



وأعلنت وزارة التربية في بيان لها أن يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر أيلول موعداً لبداية العام الدراسي 2019 _ 2020، لتزامن الأول منه مع عطلة عيد رأس السنة الهجرية.

وجاء إعلان وزارة التربية عقب نشر صفحة رئاسة مجلس الوزراء في فيسبوك بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الأحد الموافق للأول من شهر أيلول من العام 2019 الحالي بمناسبة رأس السنة الهجرية.



وحملت كثير من التعليقات على إعلان وزارة التربية الذي نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك انتقادات للوزارة لتقديمها موعد افتتاح المدارس، وطالب المعلقون بتأخير الافتتاح لمنتصف شهر أيلول، ريثما تنخفض درجات الحرارة، خاصة أن غالبية المدارس الحكومية غير مجهزة بمكيفات أو مراوح تهوية،



وتشهد كثير من المدارس اكتظاظاً بعدد الطلاب، مع وجود دوام ثاني “بعد الضهر” في مدارس بعض المناطق، إضافة إلى إرهاق المعلمين بسبب وجود دورتين لامتحانات الشهادة الثانوية وما ىيرافقهما من عمليات مراقبة وتصحيح.