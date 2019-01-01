رأس السنة أم قفاها ؟

ليس للسنة رأس أو مؤخرة؛ رأس يقبل وجوه العباد أومؤخرة تتغوط عليهم.. إنما هي تقويم ديني ورثناه يقول أن الزمن قد تدفق بحسب ميلاد أنبياء الديانات الإبراهيمية رضي الله عنهم وعنا أجمعين ، طيب وهل كان هناك زمن قبل ولادتهم !؟

الزمن بحره نهار وشاطئه ليل وفيما بينهما ننشغل بالصراع مع مانكره والسلام مع مانحب كي تدور عجلة الحياة.. حرب وسلم في فيلم نحن أبطاله وأنبياؤه وشياطينه، فقدسوا اللحظة وباركوا الهنيهة وقيموا ماتنجزونه في كل شطر من اليوم : هل يحتسب من إنجازاتكم ويضاف إلى عمركم الفعلي ، أم أنه كان وقتا ضائعا.. كل يوم وأنتم بخير

نبيل صالح