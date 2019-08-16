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ذهبيتان وفضية لسورية في اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى

حقق منتخب سورية لألعاب القوى ثلاث ميداليات “ذهبيتين وفضية” في اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة إحدى عشرة دولة.


وجاءت الذهبيتان عبر ريما الحسن في مسابقة دفع الكرة الحديدية وآية رحية في سباق 400 متر حواجز بينما كانت الفضية من نصيب زين العابدين اسماعيل في سباق400 متر حواجز.


وكانت اللاعبة رامية شعبان أحرزت أمس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق خمسة كيلومترات مشيا في البطولة نفسها ليصبح رصيد منتخبنا حتى الآن ثلاث ميداليات ذهبية وفضية واحدة.


وتبقى لمنتخبنا مشاركات في سباقات 100 متر حواجز “إناث” و110 أمتار حواجز ذكور و200 متر “إناث” وسباعي “إناث” و2 كم موانع “ذكور” ورمي الرمح ورمي القرص “ذكور” ورمي كرة حديدية “ذكور” و 800 متر “إناث” وتتابع منوع “إناث”.


يشار إلى أن البطولة مستمرة حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.