ذبح طيار سوري منشق أمام عائلته في تركيا

قتل العقيد الطيار الفار إسماعيل الملا عمير القيادي السابق فيما يسمى «المجلس العسكري» في دير الزور التابع لميليشيا «الجيش الحر»، ذبحاً أمام أعين عائلته على يد أحد أقربائه في تركيا.



ونقلت مواقع إخبارية تركية، أمس، نبأ ذبح الملا عمير، صباح الثلاثاء 31/12/2019، في منزله بحي أسنيورت بمدينة اسطنبول.



وذكرت المواقع، أن القاتل هو ابن أخ الملا عمير، لافتة إلى أنه ذبحه وقطع رأسه أمام زوجته وطفله الصغير.

وأشارت المواقع إلى أن السلطات التركية احتجزت القاتل واقتادته إلى مركز الشرطة لمتابعة التحقيق».

وفي وقت لاحق من أمس كشفت المواقع عن بعض ملابسات وتفاصيل جريمة القـتل، مشيرة إلى أن المشــتبه فيه خليل، الذي اعترف بارتكــابه الجــريمة، تحدث عن أن مشادة كلامية جمعته وعمه قبل وقــوع الجريمة بيوم واحد إثر اتهام الأخير المشــتبه فيه بـ«النظر إلى زوجته».



وأضاف خليل وفق المواقع: إن شجــاراً جمعهما مجدداً في صباح اليوم التالي، أقدم خلاله على طعن عمه ما أودى بحياته.



وذكرت المواقع، أن المــتهم تم إحالته إلى النـيابة العامة، عصر أمس، حيث قضت بإيـداعه السـجن.