ديون العراق: 111 مليار دولار

كشفت عضو «اللجنة المالية النيابية» النائبة ماجدة التميمي («كتلة الأحرار» التابعة للتيّار الصدري)، أمس، عن أن مجموع ديون العراق حتى نهاية عام 2016 تبلغ 111.725 مليار دولار. وقالت التميمي في بيان، إن «مجموع الدين الخارجي للعراق لغاية الـ31 كانون الأول 2016، هو 68.220 مليار دولار... أما مجموع الدين الداخلي لغاية التاريخ نفسه فقد بلغ 43.505 مليار».

وأضافت التميمي أن «الديون تتضمن نادي باريس وخارج نادي باريس، والدائنين التجاريين، وصندوق النقد العربي، والاقتراض الجديد، والدين غير المعالج، وتعويضات الكويت ومتأخرات الشركات النفطية العالمية، ومتأخرات استيراد الطاقة»، إضافةً إلى «حوالات المزادات، وقروض شركات التمويل الذاتي، وحوالات تمويل العجز، والمشاريع وقروض وزارة الكهرباء».وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن في 16 أيّار الماضي، أن أغلب الديون التي يتحملها العراق هي داخلية وليست خارجية، مؤكّداً أن «حكومته بدأت بإطفاء بعض الديون رغم انخفاض أسعار النفط».

المصدر: الأخبار