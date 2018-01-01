ديمستورا: قرار مشاركة الأمم المتحدة في سوتشي عائد للأمين العام

أكد المبعوث الأممي إلى سورية ستافان ديمستورا أن أمر مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يعود للأمين العام أنطونيو غوتيرس وهو صاحب القرار في هذا الأمر.





وقال ديمستورا خلال كلمة له في فيينا فجر السبت إن “الحل في سورية هو المضي بعملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف”.





وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في “أن يؤدي مؤتمر سوتشي إلى محادثات بناءة وأن ينعكس تقدما في جنيف وفق القرار 2254”.





ولم يخف ديمستورا تعصبه لمسار جنيف الذي يقوده كوسيط بين الأطراف السورية، قائلا “يجب التوصل إلى اتفاق نهائي في جنيف برعاية الأمم المتحدة حول التفويض والسلطات واللجنة الدستورية”.





وأضاف ديمستورا أن الهدف الأساسي من العملية هو “تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة”، حسب قوله.





وانتهت مساء أمس سلسلة اجتماعات في فيينا ضمت وفد الجمهورية العربية السورية وكذلك وفد “هيئة المفاوضات” المعارضة التابعة للرياض، حيث عقد كل من الطرفين اجتماعات منفصلة مع المبعوث الأممي دون إحراز أي تقدم حقيقي.





فيما قالت وكالات أنباء أن اتفاقا على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وحرستا، جرى خلال الاجتماعات.



