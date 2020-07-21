دير الزور .. “قسد” تعتدي على أحد المعلمين بالضرب المبرح وتعتقله

اعتدت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي على معلم مدرسة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في إطار سياستها التي تهدف إلى فرض مناهج تعليمية خاصة على المناطق التي تسيطر عليها.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن أحد عناصر “قسد” اعتدى بالضرب المبرح على معلم مدرسة في مدينة البصيرة شرق دير الزور، واحتجزه لمدة يوم.



وفي السياق ذاته، شنت “قسد” أمس السبت حملة أمنية في ريف دير الزور اعتقلت على إثرها 5 مدنيين في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب والدوافع، إضافة على اعتقالها لمختار قرية الزر وأحد وجهاء عشيرة البوعزالدين ووجهوا له شتائم أثناء اعتقاله.



وتستمر الحملة الأمنية التي تشنها “قسد” في المناطق التي تسيطر عليها، ما يدفع الأهالي إلى الخروج بالمزيد من المظاهرات المنددة بممارسات “قسد” والمطالبة بعودة مناطقهم إلى سلطة الدولة السورية.















