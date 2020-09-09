دير الزور.. “قسد” تختطف العديد من الشبان بعد اقتحام منازلهم

اختطفت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدد من الشبان في ريف دير الزور الشمالي بعد اقتحام منازلهم.



وقالت مصادر أهلية في ريف دير الزور، إن “قسد” نفذت حملة اقتحامات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة الكسرة في ريف دير الزور الغربي.



وأفادت المصادر الأهلية بأن “قسد” اقتادت شبان البلدة الذين اختطفتهم إلى جهة مجهولة.



يشار إلى أن مجموعات “قسد” تعمد باستمرار بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي إلى خطف واعتقال المدنيين بعد مداهمة منازلهم وسرقتها، وتسوقهم إلى جهات مجهولة، ولا تستثني من عمليات الخطف هذه لا النساء ولا المسنين ولا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سبق أن اختطفت العديد منهم لتقدم فيما بعد على رميهم في الطرقات وعلى أجسامهم آثار تعذيب واضحة.