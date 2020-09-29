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دير الزور.. “التحالف الدولي” وميليشيا “قسد” يقتلون رجل ويعتقلون اثنين آخرين

قضى مدني من أبناء ريف دير الزور خلال مداهمة منزله من قبل قوات “التحالف الدولي” وميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”.

وأفاد “المرصد” المعارض بأنه قضى اليوم الثلاثاء رجل موظف في محطة تصفية المياه ببلدة العكيدات في ريف دير الزور، واعتُقل رجلان، وذلك خلال عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات “التحالف الدولي” اليوم في ريف دير الزور.

يشار إلى أن قوات “التحالف الدولي” بمساندة ميليشيا “قسد” نفذ خلال الـ24 ساعة الفائتة 3 عمليات إنزال جوي على مناطق شرقي الفرات السوري.