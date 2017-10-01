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دير الزور: معركة حويجة صكر على الأبواب والهدف ربط الريف بالمدينة

تدور عجلة المعارك في مدينة دير الزور على أنغام التعاون السوري الروسي وبمساندة من القوات الرديفة والحليفة، حيث تعد مواجهة تنظيم “داعش” في دير الزور الأهم في الميدان السوري باعتبارها المنطقة الأكثر انتشاراً له، كما تساعد القوات من حشر التنظيم في أقصى الشرق ومنها إلى خارج الحدود.

وتستمر عمليات الجيش السوري والدفاع الوطني في دير الزور بوتيرة مرتفعة وتحديداً على محور بلدة “حويجة صقر” الواقعة في داخل نهر الفرات إلى الجنوب الشرقي، وللبلدة موقعها الاستراتيجي إلهام باعتبارها صلة الوصل بين الريف والمدينة وأكبر خزان بشري لمسلحي تنظيم “داعش” في المنطقة، كما تسهم السيطرة عليها بالتوجه نحو مدينة الميادين انطلاقاُ من الريف الشرقي.


المصدر: سبوتنيك

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