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دير الزور .. ضحية وعدد من الجرحى المدنيين جراء إطلاق النار عليهم من قبل “قسد”

قضى مدني وأُصيب آخرون جراء إطلاق عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي النار على المدنيين في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر أهلية في دير الزور أن أهالي قرية الزر في ريف دير الزور الشرقي اشتبكوا مع عناصر تابعين لـ”قسد” بعدما استقدمت الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى القرية وأقدمت على إطلاق النار بشكل مباشر على الأهالي ما أودى بحياة مدني وتسبب بإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى إحراق إحدى السيارات.

وتعمد “قسد” باستمرار وبدعم من الاحتلال الأمريكي إلى تنفيذ الاعتداء على المدنيين شرقي الفرات بشكل مباشر من خلال إطلاق النار عليهم واعتقال أبناءهم وخطفهم، ما دفع أهالي تلك المنطقة إلى الإعلان عن تشكيل مقاومة شعبية ضد “قسد” مطالبين بخروج قوات الاحتلال الأمريكي و”قسد” من مناطقهم.