دير الزور .. ضحايا مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء خروجهم بمظاهرة ضد ممارسات “قسد”

قضى عدد من المدنيين وأُصيب آخرون في ريف دير الزور الشرقي، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء خروج المدنيين بمظاهرة ضد ممارسات “قوات سوريا الديمقراطية”.



وأكدت إذاعة “شام إف إم” أنه انفجرت اليوم الثلاثاء، عبوة ناسفة بالقرب من جسر البصيرة في ريف دير الزور الشرقي ما أودى بحياة 3 مدنيين وتسبب بإصابة آخرين.



من جهته أفاد “المرصد” المعارض بأن هذا الانفجار تسبب بإصابة 7 مدنيين، مشيراً إلى أن المظاهرة كانت للمطالبة بالإفراج عن شبان تم اعتقالهم من قبل “قسد” خلال الشهر الفائت.



كما قضى أمس الاثنين عدد من المدنيين الذين خرجوا أيضاً بمظاهرات ضد ممارسات “قسد” حيث أطلق مسلحيها الرصاص الحي مستهدفين المتظاهرين، ليقوموا بعدها بمداهمة منازل المدنيين واعتقال المزيد من الشبان.



وتستمر ممارسات “قسد” بالتعاون مع “التحالف الدولي” بحق المدنيين، في منطقة شرق الفرات حيث تقوم بحملات اعتقال بحق الشباب وسوقهم إلى التجنيد الإجباري، إضافة إلى عمليات الإنزال التي تمارسها بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي على منازل المدنيين.