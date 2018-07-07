دير الزور تعود إلى خارطة الخطة الإنتاجية.. الفلاحون يسلمون 1261 طناً من القمح

من جديد وبعد انقطاع دام ثلاثة مواسم زراعية متتالية نتيجة إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة عادت حقول محافظة دير الزور إلى موقعها على خارطة الخطة الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، حيث بلغت كمية القمح المسلمة إلى فرع الحبوب في دير الزور من الفلاحين 1261 طناً وذلك في مركز الفرات بمدينة دير الزور.‏

المركز وبحسب مدير فرع الحبوب بدير الزور المهندس أديب الركاض شهد خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في كميات القمح المستلمة من الفلاحين والتي سجلت حتى يوم أمس 1261 طناً مبيناً أن الفرع مستمر باستلام القمح من الفلاحين للموسم الحالي.‏

ولفت الركاض إلى أن عدد الأكياس التي باعها الفرع للفلاحين في المحافظة بلغت 15500 كيس بسعر 650 ليرة سورية للكيس، مشيراً إلى أن قيمة الكيس تتم إعادتها للفلاحين أثناء عملية التسليم وهي من جملة التسهيلات التي تقدمها الحكومة للفلاحين من خلال الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها لهذا العام.‏



المصدر : الثورة