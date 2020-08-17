دير الزور .. إصابة عدد من عناصر “قسد” جراء انفجار استهدف سيارة تابعة لهم

جُرح عدد من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لهم أثناء مرورها بمدينة الشغفة في ريف دير الزور الشرقي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن مجهولين استهدفوا اليوم لأحد سيارة تقل مسؤول مكتب الزراعة في المجلس المدني لمحافظة دير الزور التابع لـ”الإدارة الذاتية” (الجناح السياسي لـ”قسد”)بعبوة ناسفة ، على طريق بلدتي الكسرة- أبو خشب في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



وفي سياق متصل تعرض حاجز تابع لـ”قسد” هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين قرب صوامع الحبوب في بلدة الصور دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بين عناصر “قسد”.



كما استهدف مجهولون نقطة عسكرية لـ”قسد”، ببلدة الكشكية في ريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستهداف بإطلاق قذيفة RPG ورشقات من الأسلحة الرشاشة.



يشار إلى أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” تشهد ارتفاع بوتيرة الحوادث الأمنية، دون أن تتمكن “قسد” من السيطرة عليها.