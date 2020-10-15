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ديب: الإنتربول حجب عن سوريا الدخول المباشر لقواعد البيانات

ديب: الإنتربول حجب عن سوريا الدخول المباشر لقواعد البيانات

كشف مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء "ناصر ديب" أن الأمانة العامة للإنتربول لا زالت تحجب عن سوريا عدد من المزايا الخاصة بمنظومة الاتصال الدولية (7-24-أ) المتعلقة بالنشرات الدولية "خاصة الحمراء" وتحجب الدخول المباشر لأي من قواعد المنظمة والاستفادة منها باستثناء الدخول للسيارات الدولية.

ديب لفت إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد قلصت ولو بشيء ضيق من التعاون والسبب عائد لتوقف حركة الطيران التي حدت من إجراء الاستلام والتسليم للمواقيف وأصبح الاستلام يعتمد على الترحيل عبر الحدود أو على متن الخطوط السورية للدول التي يصلها الطيران السوري، مضيفاً: "إلا أنه وعلى الرغم من ذلك بقي تعاون الإدارة مع منظمة الأنتربول سار بكل جدية في الإطار الجنائي من خلال التواصل اليومي في إرسال واستقبال البريد والتعميم عن الأشخاص المطلوبين لصالحنا أو الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا جرائم تمس بمصلحة سوريا، ومن خلال إصدار النشرات الدولية الحمراء لتعقب مرتكبي الجرائم الجنائية كالإرهـاب والمخدرات والتزوير والسرقات وجرائم القتل والجرائم المالية".

كما بين ديب أنه تم التعميم على الآثار السورية وجوازات السفر التي سرقت والتي يستخدمها بعض الأشخاص خارج القطر وفي دول الاغتراب، ويتم التعاون في ضبطها وإعادتها للقطر سواء للآثار أو لجوازات سفر.