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دياب يوجه بوصلته صوب حلب القديمة

 

صوب محافظ حلب حسين دياب بوصلته تجاه حلب القديمة بغية إعادة الحياة والألق إلى أسواقها التجارية بعد تركيز جهوده على إنعاش أسواق الأحياء الغربية فالأحياء الشرقية من المدينة بعد تطهيرها من الإرهاب نهاية 2016.

وكشف مصدر في محافظة حلب أن دياب يولي عناية خاصة بالمدينة القديمة بهدف إعادة توطين سكانها الذين هجروها خلال سيطرة الإرهابيين عليها وإعادة عجلة الحياة الاقتصادية إلى أسواقها التاريخية التقليدية التي قل نظيرها على الصعيد العالمي.

وبين المصدر أن الجهود تنصب راهناً على تشجيع افتتاح المحال التجارية في خان الوزير الذي شهد افتتاح مهرجان تسوق فيه لاقى إقبال المتسوقين والتجار الذين باشروا أعمال ترميم محالهم وأعلنت غرفة تجارة حلب عن تقديم كل ما يلزم لتدوير نشاطها التجاري مجدداً مع جميع أسواق حلب القديمة التي يرجع عمر المسقوف منها إلى أكثر من 1000 عام.

كما اقترب سوق الزهراوي، المتخصص ببيع ألبسة الجملة والمفرق، في حلب القديمة من أعمال ترحيل الأنقاض تمهيداً لترميمه وافتتاح محاله التجارية أمام حركة التسوق، ما يشجع تجار بقية الأسواق على إعادة الحياة إليها في ظل الاهتمام الرسمي والشعبي بإحياء حلب القديمة.

وفي هذا الإطار، قادت جولة اليوم الجمعة محافظ حلب إلى العديد من أحياء وأسواق حلب القديمة وفي مقدمتها سوق الصابون وخان الوزير من أجل الاطلاع على أعمال التأهيل فيهما والحض على تسريع خطا ترميمهما.

والتقى المحافظ سكان الأحياء التي جال فيها وتجار الأسواق التي قصدها للاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم التي تسرع عودة الروح والخدمات إليها. ووجه المديريات الخدمية ذات العلاقة ببذل الجهود الفورية للاستجابة وحل المشاكل العالقة التي طرحها الأهالي.

حلب- الوطن أون لاين

 

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