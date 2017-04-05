دي ميستورا وموغريني يوجهان «صفعة» لمراسل «العربية»

وجه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ما يمكن تسميته صفعة لمراسل قناة «العربية» الممولة من النظام السعودي حاول الانتقاص من الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مخصص لبحث مؤتمر بروكسل حول سورية أمس وجه مراسل القناة سؤالاً لدي ميستورا وموغريني اعتبر فيه أن محادثات جنيف فشلت في الجولة الخامسة.

وفي معرض رده قال دي ميستورا: «فرضياً لم يكن هناك من غادر أو رفض الحضور لكننا لم نحصل على اختراق بل لم يكن هناك نقاشات. أحرزنا تقدمات في بعض السلال لكننا لن نخبرك عن أي منها».

أما رد موغريني فكان أقسى وافتتحته بعبارة «اعتقد أن سؤالك ليس بسؤال». وأضافت: «من السذاجة أن نتخيل بأن جولة مفاوضات في جنيف يمكن لها أن تأتي بنهاية لنزاع وهذا ليس بتوقع من جانب المفاوض أو الأطراف المشاركة وبعد 6 سنوات من الحرب لا يمكن توقع الحل خلال 5 أو 6 جولات وحتى من خلال مؤتمرنا اليوم والغد».

وكالات