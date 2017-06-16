دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أمس أن الجولة المقبلة من محادثات جنيف حول الأزمة في سورية يمكن أن تعقد في تموز المقبل بناء على مدى ما يتم تحقيقه من تقدم في إنشاء مناطق تخفيف التوتر.



وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أكد مطلع الشهر الماضي أن الجمهورية العربية السورية مع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.



ونقلت رويترز عن دي ميستورا قوله للصحفيين على هامش مؤتمر عن “الوساطة من أجل السلام” في النرويج “هناك نية لعقد اجتماع في أستانا في وقت ما مطلع الشهر المقبل قبيل عقد اجتماع مجموعة العشرين في هامبورغ” مضيفا إن محادثات جنيف “قد تجري في تموز المقبل بعد أن نكون قد ساعدنا وتأكدنا من نجاح عدم التصعيد فعليا”.



وحول ما إذا تم التوصل لاتفاق حول تحديد مناطق تخفيف التوتر ومراقبتها اعتبر دي ميستورا “إن هذه مسألة معقدة” مشيرا إلى أن اجتماعات تعقد حاليا بهذا الشأن.



ولفت دي ميستورا إلى أن الاجتماع المقرر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين “قد يكون حاسما في هذا الأمر”.



وكان الممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون دول الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أعلن أمس أن اجتماع أستانا المقبل حول سورية يمكن أن يعقد يومى الرابع والخامس من تموز المقبل مبينا أن جولة أخرى من المحادثات ستجرى فى جنيف بعد اجتماع أستانا مباشرة.

وكالات