دي ميستورا: محادثات أستانا يجب أن تؤدي لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا عن أمله في أن تؤدي محادثات أستانا حول الأزمة في سورية إلى توحيد وتعزيز الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية فيها.



وقال دي ميستورا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية اليوم.. “إننا نأمل أن تسفر هذه المبادرة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية الخاصة لبناء الثقة بين أطراف الأزمة في سورية” مشيرا إلى أن “البرد شديد جداً في أستانا ولن تكون هناك إمكانيات للمغادرة بشكل سريع هذه المرة”.



وأشار دي ميستورا إلى أنه لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كان الاجتماع سيشمل المسائل الواقعة خارج قضية وقف الأعمال القتالية معتبرا أن تثبيت الاتفاق ووضع آليات لمراقبته سيشكلان إنجازاً ملموساً.



وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق اليوم على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم مكتب الأمين العام للمنظمة الدولية أن دي ميستورا سيمثل فريق عمل الأمم المتحدة في المحادثات.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس إلى دعم المحادثات والاعتراف بالجهود المبذولة في هذا الصدد معرباً عن أمله في “أن تسهم في إيجاد الظروف المناسبة ليتوصل الحوار السياسي الذي سيستأنف في جنيف خلال شباط القادم إلى نتائج ملموسة”.



ومن المقرر عقد محادثات في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم الاثنين المقبل بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية.

وكالات