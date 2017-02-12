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دي ميستورا: الوضع في الغوطة الشرقية يهدد محادثات جنيف

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أن الوضع القائم في الغوطة الشرقية بريف دمشق يهدد المحادثات السورية المقرر إجراؤها بجنيف في غضون الشهر الجاري. ولم يأت دي ميستورا على تحديد الطرف الذي يتسبب في توتير الوضع في الغوطة الشرقية ومن ثم تهديد محادثات جنيف.
وقال المبعوث الأممي، الجمعة حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «يشكل الوضع في الغوطة الشرقية خطراً محتملاً على الهدنة والمفاوضات المقبلة في جنيف».
وتابع: «لقد تحدثنا كثيراً مع الروس والأتراك، وطلبنا منهم المساعدة في السيطرة على الوضع هناك، لأنه قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات والهدنة».
كما أعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تستطيع المعارضة السورية تشكيل وفودها إلى جنيف، حتى لا يضطر بنفسه إلى التدخل في هذه العملية.

وكالات

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