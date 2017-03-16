دي ميستورا: الهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق غايتها تقويض عملية التسوية السياسية

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا التفجيرين الارهابيين اللذين وقعا في دمشق أمس وأسفرا عن استشهاد واصابة العشرات مؤكدا أن الغاية منهما تقويض عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية.



وجاء في بيان صادر عن مكتب دي ميستورا أوردته وكالة سبوتنيك الروسية: “أدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق وذهب ضحيتها العديد من الناس الأبرياء” مشيرا إلى “إن الغاية من ذلك تقويض الجهود المبذولة لدعم المحادثات السياسية”.



واستشهد أمس عدد من المدنيين وأصيب اخرون بجروح نتيجة تفجيرين إرهابيين انتحاريين بحزامين ناسفين في مبنى القصر العدلي القديم وأحد المطاعم بمنطقة الربوة فى دمشق.

وكالات