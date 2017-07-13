دي ميستورا: الأولوية لمحاربة داعش وتحرير الرقة وفك حصار دير الزور.

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف 7، بشار الجعفري، أن الوفد بدأ أمس «مناقشة جدية لموضوع مكافحة الإرهاب، أي ما يسمى السلة الرابعة ونعتبر أن المناقشات التي دامت نحو الساعتين ونصف الساعة اليوم حول هذا الموضوع مدخل مهم لاستكمال مناقشة هذا الملف الذي هو أولوية الأولويات بالنسبة لوفد الجمهورية العربية السورية, ويجب أن يكون أولوية الأولويات لجميع دول العالم».

وفي تصريح صحفي عقب ثاني جلسة تجمع وفده بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خلال المحادثات بين الجعفري أنه «يجري الآن اجتماع خبراء وفدنا من الفنيين والتقنيين القانونيين مع خبراء وفد دي ميستورا لمناقشة ورقة المبادئ 12 حول أسس وأهداف العملية السياسية»، وكان دي ميستورا أعد ورقة مبادئ مكونة من 12 بنداً، تم تسريبها في آذار الماضي وأكدت «احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً»، وأن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، كما ركزت الوثيقة على استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها والحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة، وشددت على التزام الشعب السوري باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة، إضافة إلى «الرفض المطلق للإرهاب».

وفي تصريح صحفي عقب ثاني جلسة تجمع وفده بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خلال المحادثات بين الجعفري أنه «يجري الآن اجتماع خبراء وفدنا من الفنيين والتقنيين القانونيين مع خبراء وفد دي ميستورا لمناقشة ورقة المبادئ 12 حول أسس وأهداف العملية السياسية»، وكان دي ميستورا أعد ورقة مبادئ مكونة من 12 بنداً، تم تسريبها في آذار الماضي وأكدت «احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً»، وأن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، كما ركزت الوثيقة على استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها والحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة، وشددت على التزام الشعب السوري باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة، إضافة إلى «الرفض المطلق للإرهاب».

وأكد دي ميستورا أمس في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية أن قادة العالم أصبحوا يركزون معاً على إيجاد الأولويات التي من شأنها أن تسمح بتسوية الأزمة السورية موضحاً أن «الأولوية أصبحت عند الجميع الآن محاربة تنظيم داعش وتحرير مدينة الرقة ورفع الحصار عن دير الزور وإيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى كيفية تحقيق الاستقرار في البلاد والذي يأتي فقط عبر الحل السياسي».

وأكد دي ميستورا أمس في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية أن قادة العالم أصبحوا يركزون معاً على إيجاد الأولويات التي من شأنها أن تسمح بتسوية الأزمة السورية موضحاً أن «الأولوية أصبحت عند الجميع الآن محاربة تنظيم داعش وتحرير مدينة الرقة ورفع الحصار عن دير الزور وإيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى كيفية تحقيق الاستقرار في البلاد والذي يأتي فقط عبر الحل السياسي».