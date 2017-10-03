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دولة جديدة تعلن استعدادها إرسال عسكريين إلى مناطق خفض التصعيد

أعلن رئيس وزراء قرغيزيا، سابار إيساكوف، أن قرغيزيا لم تحصل على اقتراح رسمي لإرسال عسكرييها إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للنظر في إمكانية إرسال المتعاقدين من العسكريين إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وقال إيساكوف : “لم نستلم اقتراحاً رسمياً لإرسال عسكريين إلى سوريا. لكن في حال حصلنا على اقتراح طبعاً هذا الموضوع سننظر فيه في إطار منظمة الأمن والتعاون الجماعي وسنتخذ قراراً .. وأريد أن أشير إلى أننا لا نستطيع إرسال عسكريينا. نحن نستطيع أن نرسل المتعاقدين”.

المصدر: سبوتنيك

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