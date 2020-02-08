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دولار الحوالات الخارجية بالسعر التفصيلي وهو ٧٠٠ ليرة سورية.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أضاف بموجبه الحوالات الواردة عن طريق شركات تحويل الأموال العالمية إلى الحوالات التي تسلم للمواطنين بسعر دولار تفضيلي.


وبموجب قرار صادر عن المركزي ، فقد تم الطلب إلى شركات الصرافة والمصارف باعتماد السعر التفضيلي في نشرة الأسعار المعتمدة لديهم لكافة العملات والصادرة عن المركزي.


وأصدر المصرف قراراً في بداية كانون أول 2019 حدد بموجبه سعراً تفضيلياً لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي والعائدة للمنظمات والجهات الدولية وهو 700 ليرة سورية للدولار بدلاً من 435 ليرة.