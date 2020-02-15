دول أوروبية وعربية وآسيوية تقدم عروضاً لتدريب الطلاب السوريين في جامعاتها

كشف معاون وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب رياض طيفور عن 29 عرضاً مقدماً من دول أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية منها ألمانيا وبريطانيا والنمسا وكرواتيا والهند وطاجاكستان وإيران وتونس والأردن والفلبين ونيجيريا وعمان، وذلك لتدريب الطلاب السوريين في جامعاتها المتقدمة، وذلك بموجب اتفاقات تنعكس إيجابا على صعيد إرسال الطلاب السوريين وتدريبهم فنياً في الخارج والاستفادة من خبراتهم ومهارتهم في نهاية المطاف.



وأشار طيفور إلى أن العرض يتضمن التدريب الفني للطلاب على أن يتم استقبالهم بشكل سنوي، مؤكداً أنه تم وضع آلية يتم فيها اختيار وترشيح طلاب السنوات قبل الأخيرة في الجامعات وذلك بعد اجتياز اختبار في اللغة الإنكليزية وتحقيق مختلف المعايير الموضوعة، على أن يكونوا من الطلاب المتميزين



كما كشف معاون الوزير عن عودة العلاقات إلى سابق عهدها بعد انقطاع دام 9 سنوات عن الجمعية الدولية للتبادل الثقافي، الأمر الذي يعتبر عاملاً مهماً ينعكس على الطلاب السوريين، مشيراً إلى أن بعض الدول قدمت عروضها للطلاب السورين من دون الحصول على عروض سورية مماثلة، ودول أخرى تم تبادل العروض معها.



ونوه طيفور بأن مدة الدورة التدريبية للطلاب السوريين تتراوح بين 4 و8 أسابيع، ومن الممكن التمديد للطلاب السوريين بطلب من الجامعة، على أن يتم التبادل ومسؤولية كاملة عن الطلاب ممن يتم ترشيحهم ومنحهم مبلغ 100 ألف ليرة لإجراءات السفر، إضافة إلى مبلغ من الدول صاحبة الاستضافة وتأمين الإقامة من قبلها بموجب العرض المقرر.



وأشار معاون الوزير إلى أن انعقاد للجنة الوطنية السورية للتبادل الطلابي برئاسة الوزير بسام إبراهيم، وذلك لمناقشة تقرير الوفد الذي شارك في المؤتمر السنوي الثالث والسبعين للجمعية الدولية للتبادل الطلابي الذي انعقد في الفترة بين 24-30 /1 /2020 في جمهورية سلوفاكيا، والأعمال التي تم القيام بها خلال المؤتمر من أجل تبادل العروض مع الدول المشاركة والتي بلغ عددها 76 دولة.



ولفت معاون الوزير إلى جهود لجنة التبادل الطلابي والاتحاد الوطني لطلبة سورية، ناهيك عن النتائج الجيدة التي توصلت إليها اللجنة بخصوص تأمين العروض ولاسيما أن هناك العديد من العروض من جامعات متقدمة علمياً.



كما تم التشديد على ضرورة المتابعة والتنسيق بين الوزارة والجامعات من أجل استقبال الطلاب الأجانب، وإعداد برامج زمنية مدروسة وتنفيذها على الوجه الأمثل، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين سفر الطلاب من الجامعات السورية الحكومية والخاصة الذين سيتم قبولهم من خلال هذه العروض إلى الجامعات الأخرى.



وأكد طيفور تقديم شرح حول العروض التي تم تبادلها مع الدول الأخرى، مبيناً أن العروض التي تم تقديمها إلى الدول الأخرى لتدريب طلاب في الجامعات السورية هو 25 عرضاً من ضمنها الهند والفلبين وغيرها، على حين عدد العروض التي تم الحصول عليها من الدول الأخرى لتدريب طلاب من الجامعات السورية هو 29 عرضاً.



الوطن