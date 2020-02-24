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دورية أمريكية تعترض رتلاً روسياً وتمنعه من المرور في الحسكة

اعترضت دورية أمريكية رتلاً روسياً، أمس السبت، ومنعته من مواصلة طريقه في ريف الحسكة، وذلك بعد عدة حوادث مشابهة كادت بعضها أن تؤدي إلى صدام مسلح.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن “دورية تابعة للقوات الأمريكية اعترضت طريق رتل عسكري روسي مكون من 6 عربات عسكرية روسية على طريق M4 (يصل الحسكة بحلب) بعد أن كان متوجهاً الى مدينة عامودا” وتداولت المصادر صورة تظهر المدرعات الأمريكية تقف أمام عربات روسية على الطريق.


ويأتي الاعتراض الأمريكي الجديد بعد يومين من حادثة مشابهة، حيث أظهر شريط مصور سيارة أمريكية مصفحة على إحدى طرقات الحسكة وهي تضيق المجال على سيارة عسكرية روسية من تجاوزها وإكمال سيرها على نفس الطريق، حيث تمكنت العربة الأمريكية في آخر الفيديو من إخراج العربة الروسية عن مسارها وأدخلتها في إحدى الأراضي الزراعية المجاورة.

 

 


وكالات