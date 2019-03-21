دوريات تركية تدخل اعزاز باتجاه خط التماس مع تل رفعت

دخلت دوريات عسكرية تركية إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، واتجهت إلى خط التماس مع مدينة تل رفعت بالريف ذاته.

وقالت تنسيقيات المسلحين، إن الدوريات دخلت من حاجز الشط، غربي اعزاز واتجهت إلى خط التماس مع تل رفعت، دون وضوح خط السير الذي ستسير عليه في المنطقة.

وأضافت أن دخول الدوريات حالياً إلى المنطقة سبقه دخول وفود تركية، كان آخرها في 10 من شهر آذار الحالي، إذ اجتمع ضباط من الجيشين التركي والروسي في القاعدة التركية الواقعة بمحيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.